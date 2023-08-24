Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в четверг принял копии верительных грамот нового посла Туркменистана Шадурди Мередова.

«В последние годы мы стали свидетелями беспрецедентного расширения узбекско-туркменских отношений. Мы добились многих результатов, ещё больше впереди. Желаем господину послу успехов в его деятельности в нашей стране», — написал министр в своём Telegram-канале.

Шадурди Мередов был назначен послом в Ташкенте указом президента Туркменистана от 31 июля. До этого был послом Туркменистана в Кыргызстане.

Предыдущим послом Туркменистана был Язгули Маммедов. Он завершил свою пятилетнюю миссию в Узбекистане в середине июля.