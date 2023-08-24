Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе самолёта Embraer Legacy главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с 10 людьми на борту в Тверской области:

«Хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших, это всегда трагедия», — заявил он.

Первичные данные говорят о том, что в самолёте находились сотрудники ЧВК «Вагнер», отметил Путин. Если это так, то «это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом» в Украине, «мы об этом помним, знаем и не забудем», сказал он.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы», — отметил президент РФ.

Пригожин «был талантливый человек, талантливый бизнесмен, и не только у нас в стране, он работал с результатом и в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными камнями и металлами», сказал Путин.

«Насколько мне стало известно, он вчера только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — продолжил президент РФ.

«Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время. Сейчас проводятся экспертизы технические и генетические, на это нужно какое-то время», — добавил он.

Как писала «Газета.uz», упавший самолёт следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Сразу после крушения Росавиация сообщила, что в списке пассажиров было имя Евгения Пригожина.