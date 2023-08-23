Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёева, его супруга Зироатхон Мирзиёева, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 22 августа приняли участие в церемонии открытия полной средней школы №1 имени Мирзо Улугбека, построенной в Физули, сообщила пресс-служба главы Азербайджана.

«Дети, эту школу городу Физули подарил мой брат, уважаемый Шавкат Миромонович. Прошу тепло поприветствовать моего брата», — сказал на церемонии Ильхам Алиев.

«Мы признательны президенту Узбекистана господину Шавкату Мирзиёеву и в его лице народу Узбекистана за то, что они построили и подарили нам эту прекрасную школу. Мы просим господина Мирзиёева передать эту благодарность жителей Физули своему народу, узбекскому народу», — сказала директор школы Хаджар Махмудова.

Школа рассчитана на 960 учеников. Строительные работы начались в прошлом году. Здание построено на площади 3 га и состоит из двух этажей и подвала. В школе 40 аудиторий, 6 лабораторий, 2 компьютерных класса, 5 функциональных учебных классов, актовый зал на 500 мест, спортивный зал, столовая на 320 мест, библиотека.

Во дворе школы построены футбольное поле, места для отдыха и мероприятий, беговые дорожки, переговорные комнаты, КПП, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция.

Днём ранее во время брифинга для СМИ Ильхам Алиев отметил, что это первый дар иностранного государства «в деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим этот жест братства, солидарности и поддержки».

«Не говоря уже о том, что эта школа на самом деле является, я бы сказал, таким дворцом образования. Я в мае, посещая Физули, ознакомился со строительством и воочию увидел масштаб того братского подарка, который Узбекистан нам предоставил. Школа носит имя великого сына узбекского народа Мирзо Улугбека, и я уверен, что это будет не только очаг образования, но и ещё один центр нашей дружбы и братства», — сказал президент Азербайджана.

Президенты и первые леди во время государственного приёма. Фото: president.az.

На встрече с жителями, переселившимися в новые дома в Физули, Шавкат Мирзиёев назвал новую школу «памятником будущего нашей искренней дружбы».

Trend сообщает, что школа построена за счёт средств бюджета Узбекистана. Это школа нового типа, известная в Узбекистане как «президентская школа». В строительстве участвовала компания Enter Engineering.