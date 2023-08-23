Среди погибших в результате взрыва, произошедшего вечером 14 августа на автозаправке в столице Дагестана Махачкале (Россия), есть четыре гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Напомним, при взрыве погибли по меньшей мере 35 человек, включая троих детей. 119 человек пострадали, включая 20 детей. 15 августа объявлено в республике днём траура.

На совещании глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в результате взрыва напротив АЗС в пригороде Махачкалы погибли граждане иностранных государств.

«По предварительным данным, в результате взрыва в пригороде Махачкалы погибли четыре гражданина Узбекистана. Семьям погибших будет оказана помощь в размере 1 млн рублей ($10570)», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, за несколько дней после трагедии дагестанские фонды собрали более 100 млн рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим.

В результате взрыва также повреждено 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис и сама АЗС. Позже Меликов сообщил, что более 400 строений получили повреждения.