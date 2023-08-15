Не менее 35 человек погибли в результате взрыва, произошедшего вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале (Дагестан), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС России. Среди погибших по меньшей мере трое детей.

Число пострадавших составило 102 человека. Из них 65, включая 11 детей, находятся в больнице. Telegram-канал Mash сообщил, что среди погибших есть один гражданин Узбекистана.

По информации Следственного комитета РФ, взрыв произошёл около 21:50 во время техобслуживания автомобилей в здании автосервиса. Затем возгорание перекинулось на расположенную поблизости АЗС, где кроме бензина продавали газ.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что напротив автозаправки «сдетонировали ёмкости,. в результате чего произошли возгорание и пожар». Площадь возгорания составила 600 кв. м, на месте работали более 260 человек и 80 единиц техники.

По данным канала Shot, после взрыва в автосервисе на АЗС взорвались две цистерны. По словам источника Shot в экстренных службах, большое число жертв и пострадавших связано с тем, что на пожар в автосервисе пришли посмотреть люди. Из-за взрывной волны горящее топливо накрыло тех, кто находился в радиусе 50 м.

По факту взрыв СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

15 августа в Дагестане объявлено днём траура.