Председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев и другие должностные лица компании встретились с водителями электробусов автопарка №2, которые жаловались на проблемы с зарядкой и задержку зарплат, сообщила пресс-служба компании.

Один из водителей Жамшид Имаметов сообщил, что глава ТШТХ Анвар Джураев совместно с Национальной гвардией и МВД «решил проблемы».

«После нашего обращения на следующий день было проведено собрание, и нам распределили „зарядные“ места на других автопарках. Сейчас мы успеваем за своим графиком, как раньше не задерживаемся до утра, чтобы зарядить [электробус]. Сдаём план и уходим вовремя… Что касается зарплаты, то обещали перечислить к концу этой недели. Будем ждать», — сказал он.

По его словам, сейчас нет таких больших очередей для зарядки электробусов, которые успевают зарядиться до 2:30—3:00 . Он поблагодарил руководство ТШТХ за оперативное решение проблемы.

О нехватке зарядных станций в автопарках сообщалось и ранее. В мае, когда Ташкент начал получать новые автобусы и электробусы большой вместимости, «Тошшахартрансхизмат» сообщала, что не все зарядные станции подключены к сети, поскольку из-за высокой мощности они требуют соответствующей электроинфраструктуры.