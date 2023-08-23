Миссию Агентства США по международному развитию (USAID) в Узбекистане возглавил новый директор. Им стал Дэвид Хофман, сообщается на странице миссии в Facebook.

«Г-н Хофман будет руководить программами USAID в поддержку текущей программы реформ правительства Узбекистана», — говорится в сообщении.

Дэвид Хофман был приведён к присяге в Вашингтоне 4 августа на церемонии с участием администратора USAID Самантой Пауэр, а также посла Узбекистана в США Фурката Сидикова и посла США в Узбекистане Джонатана Хеника (онлайн).

Фото: USAID.



Миссия USAID в Узбекистане была учреждена в сентябре 2020 года с целью построения прямых отношений с правительством и народом страны. До этого офис агентства был частью миссии USAID в Центральной Азии. Первым директором миссии была Микаэла Мередит.

Дэвид Хофман работает в USAID с 2009 года. Он родился в Калифорнии, провёл детские годы в Германии, где работал его отец, с отличием окончил школу в США. Учился в Стэнфордском университете, где получил степени бакалавра сначала по международным отношениям, затем — по физике. Он также имеет степень доктора политических наук (PhD) Калифорнийского университета в Беркли.

Дэвид Хофман работал в качестве офицера дипломатической службы USAID в ряде миссий агентства в разных странах. Хорошо знает регион Центральной Азии и Кавказа, свободно владеет русским и турецким языками, понимает узбекский, казахский и грузинский.

Его первой должностью в USAID был пост в миссии в Пакистане. Вскоре его пригласили в Кыргызстан для помощи временной администрации Розы Отунбаевой. В 2019 году Дэвид Хофман стал заместителем директора миссии USAID в Грузии. Затем работал и. о. руководителя миссии агентства в Армении. Работал также в миссии в Индонезии. В Узбекистане он впервые станет главой миссии USAID.

«Сейчас народ Узбекистана находится на важном этапе развития. Под руководством президента Мирзиёева Узбекистан проводит реформы, направленные на ускорение экономического роста, расширение услуг и защиты граждан, а также более полное вовлечение народа в демократический процесс», — отметила на церемонии принятия присяги Саманта Пауэр.

USAID, как и правительство США в целом, привержено углублению поддержки народу Узбекистана. «Мы работаем над тем, чтобы помочь создать сильное гражданское общество, подотчётность и прозрачность, а также более эффективное государственное управление. Мы знаем, что рост независимых СМИ является важным для обеспечения сдержек и противовесов, подотчётности чиновников для построения Узбекистана, каким его мечтает видеть узбекистанская молодёжь», — заявила администратор правительственного агентства.

«USAID поддерживает усилия Узбекистана по диверсификации своих торговых партнёров, укрепления экономического сотрудничества с его соседями и создания новых рабочих мест», — добавила она.

Саманта Пауэр также отметила растущий дефицит водных ресурсов, который может оказать влияние на развитие. По её словам, USAID с партнёрами в Узбекистане работают над поиском решений, среди которых — внедрение новых сельскохозяйственных практик для производства больших объёмов продукции с меньшим расходом воды.