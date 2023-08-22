Узбекистан вновь привлекает вьетнамскую Petrovietnam Exploration & Production (PVEP) к поискам углеводородов на своей территории, сообщила пресс-служба Агентства стратегических реформ при президенте.

Руководство агентства, представители ряда министерств Узбекистана и вице-президент PVEP Нгуйен Тиен Бао обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества в области геологоразведки нефтегазовых месторождений Узбекистана.

По итогам встречи между Министерством инвестиций, промышленности и торговли, Министерством горной промышленности и геологии, а также Petrovietnam Exploration Production Corporation подписаны соглашения о начале геологического изучения Коссорского, Шорчашминского и Чукуркульского блоков, говорится в сообщении.

В феврале 2010 года «Узбекнефтегаз» и PVEP подписали соглашение об основных принципах проведения геологоразведочных работ (грр) в течение пяти лет на Коссорском инвестиционном блоке. В январе 2015 года PVEP приступила к геологоразведочным работам ещё на одном блоке — Молабаурском.

Однако в начале 2016 года вьетнамская компания приостановила поиск нефти и газа в Узбекистане из-за негативной на тот момент ситуации на нефтегазовом рынке. О дальнейших решениях PVEP по работе на выделенных блоках не сообщалось.