В ночь на 22 августа были опубликованы результаты вступительных тестов на направления бакалавриата в государственных вузах Узбекистана. Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило о разных способах проверки результата.
Через сайт (бесплатно)
my.uzbmb.uz — по номеру паспорта и ПИНФЛ;
mandat.uzbmb.uz — по ID-номеру абитуриента.
По SMS (платно)
Нужно отправить ID-номер абитуриента на короткий номер 5100.
Через Telegram-бот (бесплатно)
Чтобы узнать результат, нужен ID-номер абитуриента. Боты: @e_dtm_mandatbot, @edtm_mandat1bot, @e_dtm_mandat2bot, @e_dtm_mandat3bot, @e_dtm_mandat4bot.
Через QR-код
QR-код доступен в нижней части разрешения абитуриента.
В вузе
Данные о результатах тестов имеются непосредственно в вузах.