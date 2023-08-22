В ночь на 22 августа были опубликованы результаты вступительных тестов на направления бакалавриата в государственных вузах Узбекистана. Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило о разных способах проверки результата.

Через сайт (бесплатно)

my.uzbmb.uz — по номеру паспорта и ПИНФЛ;

mandat.uzbmb.uz — по ID-номеру абитуриента.

По SMS (платно)

Нужно отправить ID-номер абитуриента на короткий номер 5100.

Через Telegram-бот (бесплатно)

Чтобы узнать результат, нужен ID-номер абитуриента. Боты: @e_dtm_mandatbot, @edtm_mandat1bot, @e_dtm_mandat2bot, @e_dtm_mandat3bot, @e_dtm_mandat4bot.

Через QR-код

QR-код доступен в нижней части разрешения абитуриента.

В вузе

Данные о результатах тестов имеются непосредственно в вузах.