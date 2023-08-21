Обезболивающее средство «Тапентадол» вошло в список наркотических средств, оборот которых в Узбекистан ограничен. Соответствующие поправки в законодательство внёс Кабинет министров своим постановлением от 19 августа.

Следующие размеры (в граммах) этого лекарства будут квалифицироваться как преступное деяние в случае обнаружения в незаконном обороте:

небольшие — 0,5 г;

превышающие небольшие — 0,5 — 5 г;

крупные — свыше 5 г.

«Тапентадол» — это опиоидный наркотический анальгетик, сильное обезболивающее средство для людей с умеренной и сильной болью при онкологических заболеваниях, подобно морфину или оксикодону. Это вещество, которое входит в состав различных препаратов, может вызвать привыкание, привести к злоупотреблению или неправильному применению. Его неправильное применение или злоупотребление может привести к передозировке и летальному исходу.

В этом списке также указаны трамадол, кокаин, морфин и другие (всего 54 препарата).

Кроме того, правительство вводит коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) для сильнодействующих веществ, чтобы усилить контроль над этой сферой и своевременно оформлять их прохождение через таможенную границу.

Список сильнодействующих веществ (всего 79 наименований) также дополняется «Габапентином», который относится к группе лекарств, предназначенных для лечения эпилепсии и периферической нейропатической боли (хроническая боль, возникающая при повреждении нервов).