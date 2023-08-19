Салат «Зелёная богиня» с авокадо





Вкусный и лёгкий салат с заправкой «Зелёная богиня», который точно придётся по вкусу тем, кто следит за фигурой.

Тосты с авокадо и яйцом





Питательные и сытные, тосты с авокадо и яйцом станут отличным завтраком, наполнив вас энергией на весь день.

Салат с креветками





Простой и освежающий салат из свежих овощей с креветками.

Соус гуакамоле





Гуакамоле — это тонкий вкус авокадо, кислинка лимона и лёгкая острота.

Веганские сэндвичи с нутом и авокадо





Между кусочками хлеба — сытная начинка с нежной мякотью авокадо, ароматом свежей зелени и приятной цитрусовой ноткой.

Авокадо с консервированным тунцом





На столе эти лодочки смотрятся очень оригинально и ярко, а сочетание тунца и авокадо даёт интересный вкус.

Тосты с пастой из авокадо и яйцами скрэмбл





Вкусные, хрустящие и довольно быстрые в приготовлении тосты с авокадо и яйцами скрэмбл.

Суши-торт





Если на скручивание роллов нет времени или просто лень, тогда предлагаем простой рецепт быстрых роллов «Филадельфия».

Боул с сёмгой





Боул со смесью риса, свежей, запечённой или жаренной рыбой и овощами — эффектное решение для тех, кто любит сбалансированные и разнообразные блюда.