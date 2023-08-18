Компания Uzbekistan Airports сообщила о начале реконструкции привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний аэропорта Ташкента. Перед зданием демонтирован забор, убран шлагбаум и ведутся ремонтные работы, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Согласно проекту, будет упрощён заезд автотранспорта к терминалу. Появится три отдельные полосы: для официальных служб такси аэропорта, туристических автобусов и микроавтобусов, а также всех автомобилей, которым будет разрешено заезжать на территорию до 5 минут.

Полоса для автомобилей провожающих и встречающих будет работать по принципу эстакады в терминале международных авиалиний. В случае превышения допустимого времени нахождения машины на полосе установленные и интегрированные с ГУБДД камеры, будут автоматически отправлять нарушителям штрафы.

Реконструкция привокзальной площади проводится согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 17 апреля 2023 года «О дополнительных мерах, направленных на повышение качества обслуживания в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах». Работы по реконструкции планируется завершить до конца августа.

До 1 января 2024 года реконструкция привокзальных площадей также будет проведена во всех международных аэропортах Узбекистана.

Недавно «Газета.uz» с участием урбаниста Искандара Солиева готовила репортаж о том, как неудобна привокзальная площадь у международного терминала аэропорта Ташкента.