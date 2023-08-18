Главы государств Центральной Азии встретятся в Душанбе 14−15 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции 15 августа, пишет таджикистанское издание Asia-Plus.

Министр сообщил, что на консультативной встрече глав государств Центральной Азии будет подписан пакет документов, самым важным из которых станет итоговая декларация глав государств.

Кроме того, в Душанбе будут подписаны два важных соглашения — в сфере наземного транспорта и молодёжной политики.

По словам главы МИДа, Таджикистан также предложил провести 12 параллельных мероприятий на полях пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии — экономический форум, форум учёных, встречу активных женщин, культурную программу и выставку национальных блюд пяти государств региона.

В это же время в Душанбе запланировано очередное заседание Совета глав государств Международного фонда спасения Арала, по итогам которого должны быть подписаны несколько решений.

Предыдущий саммит глав стран Центральной Азии прошёл 21 июля в Кыргызстане, это была уже четвёртая их встреча.

Инициативу о проведении консультативных встреч глав стран Центральной Азии выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году. Первый саммит прошёл в марте 2018 года в столице Казахстана Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте, третий — в августе 2021 года в туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.