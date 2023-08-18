Кабинет министров Узбекистана постановлением от 14 августа утвердил регламент оказания госуслуги по предоставлению информации о истории недвижимости, сообщила Norma.uz.

Воспользоваться этой госуслугой заявители могут несколькими способами: лично в Центре государственных услуг (ЦГУ), онлайн на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) или на сайте davreestr.uz.

Гражданам необходимо заполнить опросник, в том числе указать кадастровый номер недвижимости, а также оплатить 0,5 базовой расчётной величины (165 тысяч сумов).

После подачи заявки результат предоставляется в течение трёх рабочих дней. Результат включает сведения о текущих и предыдущих правах на недвижимость, информацию о годах постройки и изменениях в площади объекта, а также дату государственной регистрации.

Предоставляются также сведения о виде правоустанавливающего документа, органе, его выдавшем, и дате его выдачи.