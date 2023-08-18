Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу проводит очередную встречу с предпринимателями в формате открытого диалога, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Корреспондент «Газеты.uz» сообщает, что встреча уже началась. На встречу приглашены представители бизнеса из различных отраслей экономики.

«Глава государства выдвинет важные инициативы, направленные на создание ещё более благоприятных условий для расширения предпринимательской деятельности и реализации новых проектов, устранение проблем, препятствующих развитию предпринимательства», — говорится в сообщении пресс-секретаря президента.

В рамках мероприятия также состоится церемония вручения государственных наград предпринимателям.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) и Торгово-промышленная палата ранее сообщили результаты опроса среди более 2000 предпринимателей.





12% респондентов дали неудовлетворительную оценку деятельности экономических судов (в Кашкадарье — 33%, Ташкенте — 26%, Ташкентской области — 24%).

11% опрошенных недовольны предприятиями электроснабжения (Ташкентская область — 23%, Наманганская область — 23%, Ташкент — 18%), ещё 9% — предпритиями газоснабжения (Наманган — 21%, Сурхандарья — 17%, Андижан — 15%).

Кроме того, 45% предпринимателей заявили о перебоях с электричеством (Наманган — 79%, Ташкент — 64%, Самарканд — 57%), у 17% — проблемы с газом.

30−45% опрошенных согласны на повышение цен на электричество, газ и воду в 1,2 раза.

62% респондентов заявили, что налоговая реформа оказала положительное влияние на их деятельность, 8% — негативно. 3% обращений связано со штрафами из-за деятельности контрагентов (в Ташкенте — 7%, Самарканде — 5%, Андижане — 4%). Около 8% предпринимателей столкнулись с проблемой возврата НДС.

73% опрошенных заявили о высоких процентных ставок по кредитам, 25% — о большом количестве документов для получения займа. У 19% респондентов занизили оценку залога.

У 22% предпринимателей есть потребность в кредите на 6−7 млрд долларов.