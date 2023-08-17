Умид Махмудович Мамадаминов назначен заместителем министра энергетики Узбекистана, сообщает УзА. Одна из должностей замминистра была вакантной.

После проведения административной реформы он с февраля 2023 года работал заместителем министра сельского хозяйства.

Умид Мамадаминов родился 24 января 1983 года в Джамбайском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный технический университет (2006) на инженера промышленной электроники и Орегонский технологический институт в США (2015) по направлению «возобновляемые источники энергии».

В 2015—2018 годах работал в крупной инженерно-консалтинговой компании США STANTEC.

До перехода в Министерство сельского хозяйства он работал директором частной компании Evergreen Agriculture, а до этого — руководителем Jizzakh agritrade.