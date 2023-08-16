Министр цифрового развития Узбекистана Шерзод Шерматов и заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изабель Коулман 15 августа подписали в Вашингтоне меморандум между этими двумя организациями.

Как сообщает USAID, в рамках меморандума американское агентство поддержит реализацию стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». USAID также окажет содействие в развитии секторов информационных технологий и коммуникаций в стране путём привлечения в IT молодёжи и женщин, объединения технических образовательных учреждений, поддержки роста частного сектора и участия в других инициативах в сфере IT.

На переговорах Шерзод Шерматов и Изабель Коулман обсудили вопросы сотрудничества Узбекистана и США, поддержки IT-сектора, продвижения цифровой экономики, а также укрепления частного сектора.





Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030» была утверждена указом президента Шавката Мирзиёева в сентябре 2020 года. Она направлена на ускоренное развитие цифровой индустрии в стране и повышение конкурентоспособности национальной экономики и включает в себя программы цифровой трансформации регионов и отраслей.

«Дорожная карта» по реализации стратегии охватывает цели в областях развития электронного правительства, цифровой индустрии, цифрового образования и цифровой инфраструктуры.

Подписанию меморандума между министерством и USAID предшествовало проведение миссией USAID в Узбекистане в 2021 году масштабной Оценки цифровой экосистемы страны (Digital Ecosystem Country Assessment, DECA). Это была первая подобная оценка, проведённая USAID после принятия агентством своей первой Цифровой стратегии на 2020−2024 годы.