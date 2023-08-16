Национальное бюро статистики Китая объявило, что прекращает публиковать данные об уровне безработицы среди молодёжи. Это произошло после того, как она выросла до рекордных значений, сообщает BBC.

«Экономика и общество постоянно развиваются и меняются. Статистическая работа требует постоянных улучшений», — объяснил решение властей представитель бюро Фу Линхуэй.

В июне безработица среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, проживающих в городах, достигла рекордных 21,3%. В июле в Китае также вырос общий уровень безработицы — с 5,2% до 5,3%.

Русская служба BBC отмечает, что власти Китая в период пандемии прекращали публикацию данные о смертности, но экономические показатели ранее не скрывались.

The New York Times пишет, что правительство КНР приняло меры, чтобы повысить занятость молодёжи, но «реакция экономики была медленной». В частности, власти предлагали субсидии частным компаниям, которые обеспечивают до 80% занятости в городах.

Газета поясняет, что молодые люди в Китае сегодня сталкиваются с большим разрывом между спросом на рабочую силу и предложением. Жёсткие меры борьбы с коронавирусом, а также давление властей на бизнес привели к массовым увольнениям. Это также поставило под вопрос расширение компаний в сфере технологий, недвижимости, образования и развлечений, куда обычно стремятся китайские выпускники.

Последние показатели китайской экономики указывают на замедление ее роста, пишет The Guardian. Розничные продажи — ключевой показатель потребления — выросли лишь на 2,5% в годовом выражении в июле, что не оправдало ожиданий аналитиков.

Такие данные, отмечает издание, свидетельствуют о том, что Китай может столкнуться с трудностями при достижении цели роста в 5%, установленной на этот год. По официальным данным, вторая по величине экономика мира выросла всего на 0,8% в период между первым и вторым кварталами 2023 года.