Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14 августа подписал поправки в законодательство, которые вводят ответственность за распространение информации, «причиняющей вред здоровью или развитию детей». Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

Законом вносятся изменения в Кодекс о правонарушениях, а также законы «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике» и «О средствах массовой информации».

Поправки, в частности, запрещают распространять в СМИ и в интернете информацию, которая:

побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

способна вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, лекарства, содержащие в составе наркотические вещества, табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на его основе, энергетические напитки, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

обосновывает или оправдывает допустимость насилия или жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;

отрицает семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и формирует неуважение к родителям или другим членам семьи;

оправдывает противоправное поведение;

содержит нецензурную брань или информацию порнографического характера.

За распространение запрещённой информации предусмотрены штрафы, отмечает Kloop. Сумма взыскания составляет 2000 сомов (23 доллара) для физических и 10 тысяч сомов (114 долларов) — для юридических лиц. Публикация «вредного» для детей контента в СМИ и интернете будет наказываться 25 тысячами сомов (284 доллара).

Кыргызстанское ННО «Институт Медиа Полиси» выступало против принятия этих поправок, назвав их «ещё одним административным рычагом для установлении цензуры и произвольного ограничения граждан в доступе к информации». По мнению экспертов, «заявленная инициаторами цель создания безопасной информационной среды для детей — лишь популизм и имитация бурной деятельности».

Ранее Европарламент также призывал власти Кыргызстана отозвать и пересмотреть закон «о защите детей от вредной информации» и ещё ряд законопроектов. В резолюции, принятой депутатами, отмечалось «тревожное ухудшение демократических стандартов и прав человека в Кыргызстане».

В Узбекистане закон «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» действует с 2017 года.