Раннее образование и развитие детей, доказывают исследования, может помочь преодолеть неравенство и повысить благосостояние во взрослой жизни. Однако во многих отдалённых регионах Узбекистана у семей многие годы не было доступа к дошкольному образованию. Глава отдела по связям с общественностью представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Цици Сингизи в колонке для «Газеты.uz» рассказывает об усилиях по обеспечению равноправного доступа к дошкольному образованию на примере центра дошкольного образования, открытого в отдалённом селе в Наманганской области.

В стране древних минаретов идёт соревнование по строительству самой высокой и красочной башни. Шабнам (6 лет) соревнуется с Имоной (6 лет) и, похоже, последняя побеждает.

Шабнам (слева) и Имона. Фото: ЮНИСЕФ.



Шабнам не злится. Она спокойна, осторожна и не торопится, чтобы закончить свою работу. Она любит играть со строительными блоками, и то, как она увлечённо строит свою башню, тому подтверждение.

Шабнам вдумчивая и остроумная. Когда ее лучшая подруга Рухшона (6 лет) играет главную роль в сказке «Колобок» и очаровывает всех, она единственная, кто напоминает лисе «съесть» умного Колобка.

Несколько лет назад в отдалённом селе Узбекистан Туракурганского района Наманганской области не было центра дошкольного образования. Здесь большинство родителей — простые фермеры, занимающиеся сельским хозяйством. Шабнам помнит дни, когда мало чем можно было заняться.

«Я просто сидела дома. Было очень скучно. Теперь я хожу в детский сад, играю с друзьями, люблю писать, играть с кубиками, а Lego — это самое лучшее», — говорит она. Не только для Шабнам, но и для большинства ее сверстников доступ к дошкольному образованию был ограничен до создания этого центра.

Она одна из 20 воспитанников, которые утром приходят в этот альтернативный дошкольный центр. Ещё одна группа, около 20 детей, приходит днём. Дошкольному центру было выделено помещение в одном крыле районного колледжа.

Красная и жёлтая форма кому-то не по росту, но все носят её с гордостью. Дети наслаждаются временем, проведённом в своей группе, — кукольным театром, представлением и музыкой.

Фото: ЮНИСЕФ.



Такое взаимодействие бесценно, оно стимулирует детские умы через игру, надёжно закладывает основу человеческого капитала страны.

Эти простые моменты являются частью достижений в области образования в Узбекистане. Учитывая, что первые пять лет жизни являются самым быстрым периодом человеческого роста и развития, поскольку 90% развития мозга человека происходит до 5 лет, страна сделала важные инвестиции в развитие ребёнка в раннем возрасте.

Факты показывают, что такие инвестиции для наиболее уязвимых детей помогают разорвать порочный круг бедности, решить проблему неравенства и повысить продуктивность труда в будущем.

Благодаря политической воле, на дошкольное образование были выделены огромные государственные ресурсы. Национальные инвестиции в эту сферу выросли втрое с 2018 года, достигнув в какой-то момент более 20% государственного бюджета на образование. Охват дошкольным образованием вырос до более чем 69% в 2022 году по сравнению с 30% в 2017 году.

Кроме того, были внедрены альтернативные модели, включая государственно-частное партнёрство, в результате чего с 2018 года было открыто более 21,6 тысячи новых дошкольных образовательных организаций.

Чтобы достичь конечной цели и сократить разрыв в равноправном доступе к дошкольному образованию, альтернативные центры, такие как центр Шабнам, открыты по стране в местах, где зачастую не было доступа к услугам по дошкольному образованию — базовой системе социальной защиты наиболее уязвимых семей.

Эти усилия работают.

Такие дети, как Шабнам, получают доступ к раннему развитию и образованию бесплатно. Это дети, семьи которых зачастую не могут позволить себе доступ к дошкольному образованию.

Внедрение альтернативных форм дало возможность доступа к дошкольному образованию некоторым детям из наиболее уязвимых семей и позволило повысить охват. Например, в Наманганской области раньше охват дошкольным образованием составлял 24%, а сейчас — 70%. Власти региона настроены оптимистично: цель к концу текущего года — 75% охвата детей дошкольным образованием.

Инвестиции в раннее обучение не пропадают даром. Возврат инвестиций высок. Согласно исследованиям, каждый доллар, потраченный на дошкольное образование, возвращается в размере 9 долларов. Эта цифра впечатляет, но её невозможно сравнить с отдачей от развития когнитивных, социальных, эмоциональных, языковых и физических навыков, которые создают основу для академических и социальных достижений в будущей жизни.

За последние пять лет ЮНИСЕФ инвестировал почти 2 млн долларов США в поддержку правительства Узбекистана в сфере дошкольного образования. Результатом стало принятие новых законов, разработка национальной политики и планов, механизмов сбора данных и обеспечения качества дошкольного образования.

ЮНИСЕФ также оказал содействие в пересмотре государственных требований к развитию детей раннего и дошкольного возраста, разработке дошкольной учебной программы и обучении педагогов. Предоставление услуг было расширено за счёт внедрения альтернативных моделей, внедрения цифровых решений, ориентированных на детей, родителей и педагогов.

Благодаря целенаправленной государственной политике в данной сфере и многостороннему сотрудничеству, в 2022 году качественным дошкольным образованием были обеспечены почти 2 миллиона детей от 3 до 6 лет.

Правительство поставило перед собой новую амбициозную цель — к 2030 году охватить всех детей младшего возраста дошкольным образованием. Достижение этой цели требует больше инвестиций для открытия дополнительных дошкольных учреждений, повышения качества, а также совершенствования системы подготовки педагогов на основе новых профессиональных стандартов.

«Образование — это основа человеческого капитала, платформа, на которой мы строим наше настоящее и будущее, и инвестиции в ранние годы — краеугольный камень любого процветающего общества», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Признание правительством Узбекистана трансформационной роли дошкольного образования и продвижение данной повестки заслуживает высокой оценки», — добавил он.