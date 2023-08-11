Министерство внутренних дел Узбекистана прокомментировало розыск двух блогеров — Санжара Икрамова и Шерали Комилова, о котором «Газета.uz» и другие СМИ сообщили накануне.

По данным ведомства, Санжар Икрамов (1988 года рождения), известный под псевдонимом Sanjar Xo’ja, 1 марта 2011 года заявил гражданину Ф. Х., что занимается куплей-продажей автомобилей, и пообещал помочь с покупкой Nexia на Сергелийском авторынке в Ташкенте за «небольшой залог». Он взял у потерпевшего 20 млн сумов и истратил их на свои нужды, говорится в сообщении.

УВД Алмазарского района объявило Икрамова в розыск 31 марта 2012 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере (пункт «а» часть 3 статьи 168 Уголовного кодекса) из-за того, что он предположительно скрывался от следствия.

Шерали Комилов (Detectiv Uz) был судим в 2011 году по статье 165 Уголовного кодекса (вымогательство) и 14 марта 2022 года по пункту «а» части 3 статьи 168 УК (мошенничество в крупном размере).

«Он не встал на путь исправления и продолжил свои преступные действия», — говорится в сообщении МВД.

6 июня 2021 года Комилов представился женщине Ш. С., что является журналистом и блогером, и обещал опубликовать в социальных сетях информацию о суде над её сыном (1999), обвинённым по пункту «б» части 3 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенные в отношении близкого родственника, бывшей супруги, лица, совместно проживающего на основе единого хозяйства, либо лица, имеющего общего ребёнка) и пунктам «а», «в», части 2 статьи 137 (похищение несовершеннолетнего из корыстных или иных низменных побуждений; по предварительному сговору группой лиц).

Таким образом, блогер хотел поднять «шум» и смягчить наказание, оказав давление на последующие инстанции судов. За это он взял 5 млн сумов и потратил на свои нужды, говорится в сообщении.

МВД представило ещё три факта с его участием в 2021—2022 годах — обещание помочь со взысканием алиментных платежей за 5 млн сумов, решение жилищного вопроса за 3 млн сумов и 300 долларов, а также оскорбление сотрудников ОВД Карши «словами, унижающими их честь и достоинство».

С связи с этим возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 168 (мошенничество повторно или опасным рецидивистом) и пункту «а» части 3 статьи 140 УК (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга). Он признан опасным рецидивистом и объявлен розыск из-за того, что скрывался от следствия, сообщили в МВД.