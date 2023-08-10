Министерство внутренних дел Узбекистана объявило в розыск двух блогеров. Их имена опубликованы в соответствующем разделе на сайте МВД. Внимание на это обратили пользователи социальных сетей.





Первый — Санжар Икрамов (1988 года рождения), известный под псевдонимом Sanjar Xo’ja (свыше 200 тысяч подписчиков на YouTube, 18,3 тысячи — в Telegram, 29 тысяч — в Facebook). Он пишет и рассказывает про политику, экономику и психологию. В настоящее время проживает в Турции.

Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере / наказывается штрафом от 300 до 400 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определённого права).





Второй разыскиваемый — Шерали Комилов (1979), автор YouTube-канала Detektiv Uz (17,8 тысячи подписчиков, Facebook — 8140). Он часто выступает на общественные темы. Во многих его постах звучит критика в адрес религиозного блогера Аброра Абдуазимова (Аброр Мухтор Алий).

Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом / наказывается штрафом от 300 до 400 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определённого права) и пункту «а» части 3 статьи 140 УК (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга / наказывается штрафом от 400 до 600 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы до 1 года).