С 11:28 пятницы из-за неисправности на линии электропередачи 35 кВ «Л-Паркентская-1,2» без электричества остаются тысячи квартир и других объектов в Мирзо-Улугбекском и Яшнабадском районе.

По данным Министерства энергетики, отключение коснулось в общей сложности 4500 потребителей. На загруженной улице Паркентской и ряде других улиц на перекрёстках не работают светофоры. Регулировщиков не было.

На проспекте Мирзо Улугбека фонари освещения работали, но на некоторых светофорах были отключены светофоры. Тротуары также не были освещены.

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В некоторых магазинах использовались генераторы, а кто-то подключил питание от электромобиля. Вечером продавцы использовали свечи, они переживали о сохранности продуктов.

В 21:30 Минэнерго сообщило о завершении работ на линии «Л-Паркентская-1» и возвращении электричества у половины, или 2250, потребителей. Ремонтные работы на второй линии продолжаются.

Корреспонденты «Газеты.uz» прогулялись по районам, где отсутствует электричество, и подготовили фоторепортаж.

Фото

Фото Евгения Сорочина:

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

Фото Шухрата Латипова:

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото

отключения электроэнергии, ташкент, фото