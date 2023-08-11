С 11:28 пятницы из-за неисправности на линии электропередачи 35 кВ «Л-Паркентская-1,2» без электричества остаются тысячи квартир и других объектов в Мирзо-Улугбекском и Яшнабадском районе.

По данным Министерства энергетики, отключение коснулось в общей сложности 4500 потребителей. На загруженной улице Паркентской и ряде других улиц на перекрёстках не работают светофоры. Регулировщиков не было.

На проспекте Мирзо Улугбека фонари освещения работали, но на некоторых светофорах были отключены светофоры. Тротуары также не были освещены.

В некоторых магазинах использовались генераторы, а кто-то подключил питание от электромобиля. Вечером продавцы использовали свечи, они переживали о сохранности продуктов.

В 21:30 Минэнерго сообщило о завершении работ на линии «Л-Паркентская-1» и возвращении электричества у половины, или 2250, потребителей. Ремонтные работы на второй линии продолжаются.

Корреспонденты «Газеты.uz» прогулялись по районам, где отсутствует электричество, и подготовили фоторепортаж.

Фото

Фото Евгения Сорочина:





Фото Шухрата Латипова:



