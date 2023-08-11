За сдерживание инфляции в районах Узбекистана отвечать будут лично хокимы, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Бухаре в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Строго предупреждаю хокимов. Сдерживание цен не должно быть за счёт принуждения предпринимателей продавать свою продукцию по низким ценам», — подчеркнул президент.

«Эта работа должна быть обеспечена только и только за счёт увеличения повторных посевов и увеличения объёмов продукции», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Годовой уровень инфляции в июле составил 8,9%, а в сфере продовольственных товарах — 10,7%. Важным фактором стало то, что картофель, лук, мучная и масложировая продукция относительно подешевели по сравнению с прошлым годом», — отметил президент

«Однако из-за неправильной организации работ по повторному посеву в отдельных регионах цены на морковь выросли до 52%, помидоры подорожали в 2 раза, огурцы выросли в цене до 1,7 раза», — заявил глава государства.

Картофель в качестве повторной культуры был высажен всего на 44 тысячах га по стране, добавил он.