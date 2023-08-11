Приказом министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонов от 10 августа повышаются ставки платежей, взимаемых при выдаче государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) для автотранспортных средств, а также замене пришедших в негодность, испорченных и повреждённых номеров, сообщает Kun.uz.

Пошлина повышается в 2,3−3,5 раза с 1 января 2023 года:

ставка за выдачу государственных номерных знаков увеличивается в 2,3 раза — с 1,5 до 3,5 базовых расчётных величин (с 495 тысяч до 1,155 млн сумов);

базовых расчётных величин (с 495 тысяч ставка за выдачу ГРНЗ для мототранспортных средств, мотороллеров и прицепов (полуприцепов) — с 0,75 до 1,75 БРВ (с 247,5 тысячи до 577,5 тысячи сумов);

(с 247,5 тысячи выдача новых номеров взамен пары пришедших в негодность, повреждённых или испорченных номеров — с 1 до 3,5 БРВ (с 330 тысяч до 1,155 млн сумов);

(с 330 тысяч выдача нового номера взамен одного пришедшего в негодность, повреждённого либо испорченного — с 0,5 до 1,75 БРВ (с 165 тысяч до 577,5 тысячи сумов);

Ставка за выдачу транзитных государственных регистрационных номеров не меняется (0,25 БРВ или 82,5 тысячи сумов).

Кроме того, ранее пошлина за выдачу новых номеров вместо утерянных составляла 3 БРВ как для автомобилей, так и мототранспорта (990 тысяч сумов). Теперь восстановление номеров для автомобилей будет стоить 3,5 БРВ (1,155 млн сумов), а для мототранспорта и прицепов — 1,75 БРВ (577,5 тысячи сумов).

ГРНЗ могут быть сданы в территориальный орган ГСБДД на хранение сроком на 12 месяцев. Плата за хранение номера ещё на один год составит 1 БРВ (330 тысяч сумов).

Плата за номерные знаки на автомобили, выдаваемые органами по труду лицам с инвалидностью на льготных условиях, не взимается.

В последний раз ставки пошлин за выдачу номеров менялись в 2011 году (ставки не менялись, но они были привязаны к базовой расчётной величине, которая повышается в среднем каждый год).