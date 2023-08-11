Одно из крупнейших новостных интернет-изданий Узбекистана «Газета.uz» 11 августа отмечает 15 лет работы.

Сайт был основан в этот день в 2008 году Суреном Саповым, руководителем Afisha Media, и Азаматом Атаджановым, который является главным редактором.

Девизом издания была выбрана фраза «Новости для людей», по сей день отражающая смысл его существования. Оно появилось во время, когда официальные источники информации были практически единственными. Информация в них была ограниченной, однобокой и сложно воспринимаемой.

Интересные и разнообразные темы, простая и понятная подача, глубина проработки материалов и эксклюзивный контент быстро привлекли аудиторию. Вслед за «Газетой.uz» появилось множество интернет-изданий, и информационное пространство Узнета стало более разнообразным.

Со временем сайт вышел за рамки новостей, на нём появились колонки, интервью, аналитические материалы. С развитием социальных сетей и видеоконтента сайт освоил и эти территории, имея сегодня широкую аудиторию на всех крупных онлайн-площадках.

Сегодня в узбекской и русской редакциях «Газеты.uz» работают десятки сотрудников, включая внештатных авторов, находящихся не только в Узбекистане, но и за пределами страны.

Месячная аудитория «Газеты.uz», не считая страниц в социальных сетях, в настоящее время составляет около 1,7 миллиона уникальных пользователей, а количество просмотров страниц на сайте — порядка 15 миллионов в месяц.

«Газету.uz» читают и школьники, и представители разных сфер, и руководители страны, что налагает на редакцию особую ответственность.

«Мы благодарны всем сотрудникам, которые работают и работали в разное время в „Газете.uz“, в том числе всем авторам, благодаря которым сайт остаётся интересным и востребованным. Мы также благодарны нашим читателям, без которых наша работа не имела бы смысла», — сказал Азамат Атаджанов.

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