Уровень нагрузки на водные ресурсы в Узбекистане и Туркменистане критический. В частности, Узбекистан использует 169% от своих водных запасов, Туркменистан — 144%. Об этом сообщают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которые опубликовали два новых доклада, посвященных данной теме.

В Таджикистане, Армении и Азербайджане «водный стресс» оценивается как средний, он составляет 62%, 56% и 54% соответственно. В Кыргызстане и Казахстане показатели использования пресной воды также превышают общемировой уровень и достигают 50% и 33% соответственно.

Россия и Грузия используют всего 4% своих запасов пресной воды, Молдова — 12%, Украина — 14%.

Самые большие объемы забора воды в отношении к запасам в Кувейте — 3850%. Лучше всего ситуация обстоит в Конго, там данный показатель составляет всего 0,03%.

Специалисты подчеркивают необходимость более эффективного управления водными ресурсами и модернизации сельского хозяйства. Глобальное потепление негативно сказывается на водоснабжении систем сельскохозяйственного производства, отмечается в сообщении. Во многих регионах мира изменилось количество и регулярность осадков, все чаще происходят засухи и наводнения, и из-за этого все острее ощущается нехватка воды и растет конкуренция в сфере водных ресурсов.

«Путь к эффективному использованию водных ресурсов лежит через создание устойчивых агропродовольственных систем», — сказал генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. В ФАО подчеркивают, что 72% пресной воды в мире используется в сельском хозяйстве, 16% — в индустриальном производстве, 12% — в сфере бытовых услуг.

Примерно треть населения мира — около 2,3 миллиарда человек — живет в странах, испытывающих нехватку воды, а 10%, или 733 миллиона человек, — в странах с критическим дефицитом воды. В последних ее не хватает не только на сельскохозяйственные, но и на личные нужды.

В ФАО также сообщают, что в ближайшие десятилетия все больше стран и регионов будут ощущать дефицит водных ресурсов. А ряд крупных городов, включая Пекин, Лондон, Мумбаи и Токио к 2050 году могут столкнуться с серьезным кризисом водоснабжения.

Для того, чтобы измерить уровень нехватки воды, эксперты ФАО используют такой показатель, как «водный стресс», или уровень нагрузки на водные ресурсы. Они высчитывают процентное соотношение забора воды к ее запасам.

В 2018 году в мире было использовано 18,4% запасов пресной воды. Однако в некоторых регионах, например в Центральной Азии, забор воды превышает общемировой показатель.

В ФАО отмечают, что в период с 2015 года по 2018 год показатель эффективности использования воды в мире вырос на 9%. Эти позитивные изменения произошли в основном за счет сектора индустриального производства.

В 86 странах, отмечают в ФАО, в период с 2006 года по 2018 год также повысилась эффективность использования водных ресурсов в сельском хозяйстве.

«Проблемы водоснабжения в сельском хозяйстве, такие как нехватка, загрязнение воды и ее чрезмерное использование, необходимо решать в срочном порядке, нужно преобразовать продовольственные системы и сделать их более устойчивыми, особенно учитывая, что мы противостоим негативным последствиям изменения климата», — заявила заместитель главы ФАО Мария Элена Семедо.