Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Они обсудили вопросы развития узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества, уделив особое внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества и продолжению активного гуманитарного обмена, говорится в сообщении.

Президенты также рассмотрели график предстоящих мероприятий и выступили за проведение в ближайшие сроки очередного заседания совместной Межправительственной комиссии, узбекско-российских межрегионального, образовательного и медиа-форумов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия, отмечается в сообщении.