С 1 января 2027 года в Кыргызстане будет запрещено производить, продавать и выдавать бесплатно пакеты из полимерной плёнки и пластиковых изделий, за исключением биоразлагаемых. Закон об этом 10 августа подписал президент страны Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы государства.

За нарушение запрета на производство пластиковых пакетов и изделий гражданам будет грозить штраф в 10 тысяч сомов (около 114 долларов), юрлицам — 28 тысяч (более 315 долларов).

За бесплатную выдачу пакетов при первом нарушении будет делаться предупреждение, при повторном — выписываться штраф. В этом случае для юрлиц он составит 5000 сомов (57 долларов), физлиц — 1000 сомов (11 долларов).

Кроме того, по истечении 15 дней со дня публикации закона запрещается:

абсолютный оборот пакетов из полимерной плёнки и всех видов пластиковых изделий в курортной зоне Иссык-Кульской области;

пакетов из полимерной плёнки и всех видов пластиковых изделий в курортной зоне Иссык-Кульской области; ввоз, использование и продажу пластиковых пакетов и изделий в особо охраняемых природных и биосферных территориях Кыргызстана. С 2024 года здесь также будет запрещено производство такой продукции.

В законе определён перечень пластиковых изделий, запрещённых к обороту. Это все виды одноразовой пластиковой посуды; одноразовая пластиковая упаковка для еды; пластиковая бутылка ПЭТ (полиэтилентерефталат, РЕТ); одноразовая упаковка для яиц из пластика; пластиковые капсулы от кофе и сумка-секта для продуктов.

Ограничительные меры направлены на «сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду» Кыргызстана, отмечается в сообщении.