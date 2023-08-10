Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана изъяли 8,3 кг опия в Ургутском районе Самаркандской области, сообщила СГБ.

При попытке продать 911 грамм опия за 12 тысяч долларов были задержаны две сестры, 1978 и 1986 годов рождения.

В ходе расследования были установлены лица, у которых они приобрели эти наркотики, и правоохранители задержали ещё двух человек. При обыске в доме у последних у одного из них было обнаружено 228 грамм опия, у другого — 7,1 кг опия.

Выяснилось, что наркотики были завезены контрабандным путём из Таджикистана

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 через 28 (организация контрабанды наркотиков в крупных размерах) и части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах) Уголовного кодекса Узбекистана.

Все члены группы заключены под стражу. Ведётся следствие.