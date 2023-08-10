Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли несколько попыток незаконной продажи земельных участков, сообщила пресс-служба СГБ.

В частности, руководитель строительной компании в Джизакской области пообещал предпринимателю предоставить через закрытый тендер 200 га земли для строительства ветровых электростанций с помощью знакомого, работающего в хокимияте Янгиабадского района. За свои услуги он потребовал 200 тысяч долларов.

В ходе оперативного мероприятия при получении 100 тысяч долларов авансом мужчина был задержан.

На основании его показаний и улик был также задержан и его знакомый, работающий в хокимияте Янгиабадского района.

В другом случае сотрудники управления СГБ по Ферганской области совместно с областным отделом управления при Генпрокуратуре задержали главу предприятия и его знакомого при получении 50 тысяч долларов авансом. Они требовали от покупателя 110 тысяч долларов в обмен на оформление 2 га земли в малой промзоне Фергана для производства шёлковых тканей и текстильных изделий.

На оперативном мероприятии, проведённом сотрудниками СГБ по Ташкентской области совместно с областным отделом управления при Генеральной прокуратуре, был задержан сын управляющего фермерским хозяйством в Паркентском районе, который согласился продать 10 га земли за 50 тысяч долларов.

Кроме того, в ходе операции, проведённой совместно с сотрудниками СГБ по Сырдарьинской области задержали руководителя фермерского хозяйства Сардобинского района, который договорился о продаже 5 га земли, предназначенной для выращивания овощей и риса, за 18 тысяч долларов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.