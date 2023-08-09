На Малой кольцевой автодороге в Яккасарайском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба УББД ГУВД столицы.

8 августа примерно в 23:50 водитель Malibu Ш. Г. (2002 года рождения) сбил пожилого пешехода М. Х. (1949), который «переходил дорогу в неположенном месте». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).

По данным Службы безопасности дорожного движения, в 2022 году в Узбекистане было зарегистрировано 9902 ДТП. Большая часть всех происшествий — 44,9% — связана с наездом на пешеходов. В ДТП погибло 2356 человек.

«Газета.uz» ранее изучила 50 случайных решений судов, чтобы узнать, какое наказание получают водители за такое нарушение. Выяснилось, что ни одного водителя не лишили свободы даже за гибель пешехода.