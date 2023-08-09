Транспортным прокурором Узбекистана назначен Икром Шерматович Наримов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

До назначения Икром Наримов с ноября 2018 года работал первым заместителем прокурора города Ташкента. С января по ноябрь 2018 года был заместителем прокурора Транспортной прокуратуры Узбекистана.

Икром Наримов (1971 г. р.) в 1993 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, а в 2013 году — Высшие учебные курсы при Генпрокуратуре.

Службу в органах прокуратуры начал в Ташкентской транспортной прокуратуре, после чего работал на различных должностях в Транспортной прокуратуре, занимал должность прокурора Ташкентской авиационной транспортной прокуратуры.