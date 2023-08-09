8 августа проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz опубликовал видео, на котором взрослый мужчина в Ташкенте гладит малолетнюю девочку, несмотря на её сопротивление, а затем насильно целует её.

«Это происходит в людном месте в час пик, кроме подписчицы и стоявших рядом с ней девушек никто не обратил на них внимание», — сообщил проект.

Позже ГУВД столицы сообщило о задержании 63-летнего мужчины М. И. 1960 года рождения, пристававшего к девочке 2015 года рождения, сидевшей у одного из домов возле станции метро «Буюк ипак йули».

УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбудило уголовное дело по статье 129 Уголовного кодекса Узбекистана — развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет.

«Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следствие продолжается», — говорится в сообщении.

В ГУВД добавили, что родители пострадавшей с заявлением о произошедшем не обращались в органы внутренних дел.