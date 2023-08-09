Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и специальный посланник Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон в формате видеоконфренцсвязи обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении консультаций по афганской тематике, как на двусторонней основе, так и на уровне спецпредставителей стран Центральной Азии», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ходе беседы были обсуждены усилия Узбекистана и ЕС по мирному урегулированию афганского кризиса, скорейшему оказанию стране гуманитарной и иной помощи.

Подчёркнута важность лидирующей роли ООН в вопросе афганского урегулирования и координации международных усилий, говорится в сообщении МИДа.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в июле заявил, что проблемы Афганистана и трагедия афганского народа ушли на второй план в международной повестке.