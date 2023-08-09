Улугбек Кодиржонович Носиров назначен заместителем председателя Центрального банка Узбекистана. Об этом сообщил источник «Газеты.uz» в банковской сфере. Сообщение об этом также опубликовали некоторые блогеры.

Редакции не удалось получить комментарий в пресс-службе регулятора. Найти информацию в интернете о новом заместителе также не удалось.

Улугбек Носиров будет отвечать за «кадровую политику и режим надзора». Последнее предусматривает надзор за соглашениями и постановлениями с точки зрения безопасности, сообщил источник.

Согласно закону о Центральном банке, первый заместитель и заместители главы ЦБ назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по представлению председателя Центробанка.