В Сергелийском районе Ташкента в автомобиле KIA K5 36-летнего Зафара Ж. в конце июля было обнаружено подготовленное для закладок наркотическое вещество синтетического происхождения, сообщила 8 августа пресс-служба ГУВД столицы.

Наркотик был расфасован по 48 пакетикам. Кроме того, изъяты 20 таблеток «Регапена» и 6 капсул «Зардекса».

Подозреваемый был доставлен в ближайший отдел внутренних дел. Мужчина сообщил, что нашёл объявление о работе в Telegram.

Следственный отдел УКД ОВД Сергелийского района возбудил уголовное дело по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах) Уголовного кодекса Узбекистана.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключение по стражу. Следствие продолжается.

Наказание по указанной части статьи составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.