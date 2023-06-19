В результате ускоренного снижения грузового лифта в Янгихаётском районе Ташкента в воскресенье пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Навруз махалли «Янги Дархон» примерно в 16:15.

Во время движения лифта вниз произошла неисправность, из-за которой он ускорился, говорится в сообщении. При приближении к первому этажу сработала автоматическая система торможения, и лифт остановился.

Пострадавшие были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Восемь человек были выписаны, трое остались в медучреждении.

Причины происшествия устанавливаются.