Гражданка Узбекистана, 6 июня попавшая в Египте в дорожно-транспортное происшествие и получившая серьёзные травмы, спустя два месяца доставлена на родину, сообщает ИА «Дунё».

Пациентка с тяжёлыми травмами была помещена в отделение реанимации одной из больниц Каира. У неё диагностирован пневмоторакс в лёгких, перелом таза и левой голени, на лице и туловище были многочисленные гематомы.

Сотрудники посольства Узбекистана с первого дня контролировали состояние пациентки. При поддержке Минздрава Египта 12 июня женщина была госпитализирована в Научно-исследовательский и лечебный институт Насера в Каире на бесплатное лечение в качестве гуманитарной помощи правительства Египта. В стационаре около двух месяцев пациентке проводились необходимые медицинские осмотры и исследования.

5 августа при поддержке посольства Узбекистана в Каире, компании Uzbekistan Airways, Минздрава Египта и специалистов Узбекистана гражданка была отправлена на родину рейсом Шарм-эль-Шейх — Ташкент.

Посольство призвало сограждан, планирующим посетить Египет, заблаговременно оформлять медицинскую страховку и соблюдать меры предосторожности во время пребывания за рубежом.