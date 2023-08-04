Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана открыл дело против международной цифровой платформы ZoodPay, сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной возбуждения дела стало заключение с компанией Zooduz Holding Limited (ОАЭ) договора купли-продажи 99,99% доли в уставном фонде Orientswiss Tashkent — учредителя микрокредитной организации ZoodPay, которая работает в Узбекистане. Сделка заключена без получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Комитет указал, что договор нарушает требования части второй статьи 17 действующего закона «О конкуренции» (антимонопольные требования при приобретении акций или долей). В частности, предварительное согласие антимонопольного органа на такие сделки требуется, если лицо или группа лиц получает право распоряжаться более чем 50% акций (долей), суммарная балансовая стоимость активов или суммарная выручка от реализации товаров за последний год участвующих в сделке лиц превышает 100 тысяч БРВ либо одним из участников сделки является хозсубъект, занимающий доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

По данным антимонопольного органа, балансовая стоимость активов и оборот Orientswiss Tashkent превышали 100 тысяч БРВ (33 млрд сумов). По состоянию на 4 августа уставной капитал компании составляет 54,27 млрд сумов. Учредителями являются Zooduz Holding Limited (99,99%), а 0,01% доли принадлежит Амалу Каримбаеву.

Комитет вынес обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства, а также принимает меры по применению ответственности, предусмотренные Кодексом об административной ответственности.

По данным Spot, платформа Zood работает в Узбекистане с 2017 года. Через ZoodMall более 1 млн пользователей могут покупать товары в рассрочку без процентов по системе «купи сейчас, заплати потом» (BNPL), а бизнес — получать финансирование оборотных средств.

Сервис привлёк свыше 50 млн долларов инвестиций от ведущих глобальных и стратегических партнёров. Одним из них стал британский инвестфонд Sturgeon Capital.

Швейцарская компания Orientswiss S. A. владеет маркетплейсом Zoodmall, микрокредитной системой Zoodpay и цифровой платформой Zoodship, предоставляющей услуги логистики и доставки в Узбекистане, Пакистане, Ираке и Ливане под брендом Zood.