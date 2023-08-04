В Ташкенте задержаны несколько человек, подозреваемые в незаконном получении из-за границы и распространении сильнодействующего препарата прегабалин. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

В двух случаях при досмотре посылок, отправленных на имя шести человек из Китая, было обнаружено белое порошкообразное вещество без запаха, упакованное в полиэтиленовые пакеты. Экспертиза показала, что это прегабалин. Общий объём составил 75 кг 737 г.

В документах отправители указали, что в посылках содержится косметическое сырье.

В ходе оперативного мероприятия СГБ и Таможенного комитета при получении посылок был задержан представитель группы. Впоследствии были задержаны ещё четыре человека.

В арендованной ими квартире обнаружена мини-лаборатория, где они переупаковывали прегабалин в капсулы и продавали его через социальные сети.

В сообщении говорится, что изъятого вещества было достаточно для создания более 150 тысяч капсул.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Прегабалин — синтетическое лекарственное средство, применяемое при эпилепсии, нейропатических болях и генерализованном тревожном расстройстве. Одним из побочным эффектов его является эйфория. При злоупотреблении препаратом формируется зависимость. Одно из названий лекарства — Лирика.

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