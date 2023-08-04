3 и 4 августа в Кашкадарьинской области прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые хокимы двух районов.
Миришкорский район возглавил Файзулло Курбонович Гуломов, сообщила пресс-служба администрации региона. До этого обязанности хокима временно исполнял Анвар Сариков.
Родился в 1974 году в Букинском райне Ташкентской области. Окончил Каршинский инженерно-экономический институт.
До назначения работал начальником Кашкадарьинского областного управления инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана.
Хокимом Чиракчинского района назначен Файзулла Якубович Юсупов. До этого районом руководил исполняющий обязанности хокима Зафар Эргашев.
Юсупов родился в 1976 году в Камашинском районе. В 1999 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2006 — Банковско-финансовую академию Узбекистана.
До назначения работал начальником областного Управления экономики и финансов.
В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил уволить предыдущих хокимов этих районов за плохие показатели по привлечению инвестиций.