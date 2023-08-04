3 и 4 августа в Кашкадарьинской области прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые хокимы двух районов.

Файзулло Гуломов. Фото: пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области.

Миришкорский район возглавил Файзулло Курбонович Гуломов, сообщила пресс-служба администрации региона. До этого обязанности хокима временно исполнял Анвар Сариков.

Родился в 1974 году в Букинском райне Ташкентской области. Окончил Каршинский инженерно-экономический институт.

До назначения работал начальником Кашкадарьинского областного управления инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана.

Файзулла Юсупов. Фото: пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области.

Хокимом Чиракчинского района назначен Файзулла Якубович Юсупов. До этого районом руководил исполняющий обязанности хокима Зафар Эргашев.

Юсупов родился в 1976 году в Камашинском районе. В 1999 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2006 — Банковско-финансовую академию Узбекистана.

До назначения работал начальником областного Управления экономики и финансов.

В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил уволить предыдущих хокимов этих районов за плохие показатели по привлечению инвестиций.