В Фергане от должностей освобождены три сотрудника органов внутренних дел, которые не приняли должных мер во время инцидента, когда мужчина разбивал кирпичом стёкла автомобиля, сообщает пресс-служба УВД Ферганской области.

2 августа в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина несколько раз бьёт кирпичом по автомобилю Сobalt и пытается догнать молодого водителя. За ним ходят сотрудники патрульно-постовой службы, но не предпринимают действий, чтобы остановить его, в отличие от прохожих.

В УВД сообщили, что инцидент произошёл 1 августа. Мужчина, вызвавший такси, разозлился, что телефон 21-летнего водителя был выключен.

«Простите меня, я погорячился», — заявил нападавший, пообещав так больше себя не вести.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана — хулиганство, совершённое повторно или опасным рецидивистом. За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 5 лет. Он задержан в порядке статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса.

В отношении действий сотрудников ОВД было назначено служебное расследование. По окончании проверки два сотрудника отряда ППС и командир группы освобождены от должностей в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. Командиру батальона ППС объявлен выговор.

Напомним, на днях президент Узбекистана отправил в отставку главу УВД Ферганской области, где, как заявил глава государства, вместо борьбы с преступностью искусственно занижали статистику. Всего было сообщено об увольнении более 30 руководителей разных сфер. На пост начальника УВД области был назначен генерал-майор Азизбек Икрамов, до этого работавший заместителем главы МВД.