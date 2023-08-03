Новым первым заместителем хокима Ферганской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности назначен Хабиб Сирожитдинов, сообщило УзА.

До этого он работал начальником областного управления Агентства по управлению государственными активами.

Напомним, в конце июля во время посещения Ферганской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об увольнении предыдущего первого заместителя хокима области Аваза Уринбоева,

Одновременно в отставку были отправлены начальник налогового управления области, хоким Риштанского района и хоким Маргилана. Двум другим заместителям хокима области — по строительству Хожиукузижону Исакову и по инвестициям Икболжону Эргашеву, а также хокимам трёх районов — Багдадского, Кувинского и Бувайдинского — был объявлен выговор.