Прокурором Ташкентской области назначен Сирожиддин Каршибаевич Эшкувватов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

До назначения Сирожиддин Эшкувватов с декабря 2022 года работал прокурором Андижанской области, а до этого — первым заместителем прокурора Наманганской области.

Он родился в 1980 году в Джизакской области. В 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт и Высшие учебные курсы при Генпрокуратуре — в 2009.

С сентября 2022 года прокурором Ташкентской области был Шавкатжон Рахимов. О новом месте его работы не сообщается.

2 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил освободить от должностей ряд руководителей региона: первого заместителя хокима области по вопросам экономики, финансов и сокращения бедности Музаффара Файзиева), хокима Кибрайского района Мирагзама Миркасимова и хокима Янгиюльского района Улугбека Ялгашева. Вместе с ними покинули свои посты руководители секторов этих районов (главы ОВД, налоговой службы и прокуроры).