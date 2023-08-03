В 2018—2022 годах в Узбекистане по статье 126 (многожёнство) Уголовного кодекса были осуждены 34 мужчины, сообщила пресс-служба Верховного суда.

В первом полугодии текущего года эта цифра составила 4 человека. Всем осуждённым назначено «соответствующее наказание», говорится в сообщении.

Многожёнство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчётных величин или исправительными работами до трёх лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.