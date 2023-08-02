Министерство культуры Узбекистана сообщило о смерти известного певца и народного артиста Нуриддина Хамракулова. Ему было 77 лет.

Нуриддин Хамракулов родился 18 июня 1946 года в Андижанской области. В 1973 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени Островского (ныне — государственный институт искусств и культуры).

С 1967 года работал в Андижанском театре, а позже — в областной филармонии. В 1987 году он получил звание народного артиста Узбекистана.

В репертуаре певца много классических песен, таких как «Самарқанд ушшоги», «Тошкент ироги», «Оламни асранг», «Раъно», «Сой курдим», «Ширинлигинг», «Кулди баҳорим», «Турналар» и «Ажаб сирлар» и другие.

В 2020 году артист был награжен орденом «Дустлик».