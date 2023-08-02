В интернете распространилось видео, на котором группа женщины перекрыла дорогу А-373, проходящую через город Ангрен Ташкентской области.

В городском хокимияте сообщили, что это произошло 10 июля. Сотрудницы текстильной фабрики Sungreen Tex перекрыли улицу Ахангаран, протестуя против изменения графика работы и перехода с пятидневной на шестидневную рабочую неделю.

На место прибыли руководители города во главе с хокимом Алишером Раимовым, которые выслушали работниц и обратились к руководству предприятия. После переговоров ситуация разрешилась в пользу сотрудниц, говорится в сообщении.

Совместное предприятие Sungreen Tex было создано в июле 2010 года. Занимается производством одежды, в том числе детской, текстильных материалов и пряжи. Большая часть продукции отправляется на экспорт.

На фабрике работают около 750 человек. Учредителями являются Владислав Музыка (54,2%) и Наталья Асташова (45,8%).