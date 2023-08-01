Делегация США провела переговоры с представителями правящего в Афганистане движения «Талибан» в Катаре. На встрече, которая прошла 30−31 июля, обсуждались вопросы безопасности, права человека и состояние афганской экономики. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

США призвали «Талибан» пересмотреть политику, ответственную за ухудшение ситуации с правами человека в Афганистане, особенно в отношении женщин, девочек и уязвимых слоёв населения.

«Официальные лица США выразили серьёзную озабоченность по поводу задержаний, репрессий в СМИ и ограничений на религиозную практику», — говорится в сообщении.

Кроме того, США потребовали «немедленного и безусловного освобождения задержанных американских граждан», подчеркнув, что «эти задержания представляют собой серьёзное препятствие на пути к позитивному взаимодействию».

В то же время американская делегация отметила улучшение экономической ситуации в Афганистане, включая снижение инфляции, и признала, что количество крупных террористических атак против афганских граждан сократилось.

Стороны также обсудили усилия талибов по выполнению гарантий безопасности, включая «неизменное обязательство „Талибана“ не позволять использовать территорию Афганистана для того, чтобы угрожать США и их союзникам».

Со своей стороны, талибы призвали отменить ограничения на передвижение для лидеров «Талибана» и вернуть иностранные активы афганского Центробанка, чтобы «афганцы получили возможность развивать экономику, не завися от иностранной помощи».

«Снятие большинства ограничений для афганских банков, которые облегчают транзакции, сочтено положительным моментом. Обе стороны подчеркнули продолжение таких встреч», — говорится в сообщении афганского МИДа.

Движение «Талибан» вернулось к власти в Афганистане в августе 2021 года сразу после вывода из страны американских войск. Вслед за этим США ввели санкции против «Талибана» и заморозили госрезервы Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах.