Около 1,3 миллиона человек ежегодно умирают в мире от пассивного вдыхания табачного дыма. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о глобальной табачной эпидемии за 2023 год.

«Каждый год от воздействия вторичного табачного дыма умирает примерно 1,3 миллиона человек. Все эти смерти можно предотвратить. Пассивное вдыхание вторичного табачного дыма создаёт риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсульта и диабета 2 типа», — отмечают авторы доклада.

ВОЗ позитивно оценивает сдвиги, произошедшие за последние полтора десятилетия в сфере борьбы с курением. По данным организации, на сегодня порядка 71% мирового населения так или иначе охвачены мерами MPOWER — комплекс разработанных ВОЗ рекомендаций по борьбе против табака.

MPOWER включает мониторинг потребления табака, защиту людей от табачного дыма, оказание помощи в прекращении курения, предупреждение о связанных с табаком опасностях, контроль за соблюдением запрета на рекламу табачной продукции и повышение на неё налогов.

За последние 15 лет распространённость курения в мире снизилась с 22,8% в 2007 году до 17% в 2021-м. «Если бы эта доля не уменьшилась, то сегодня было бы 300 млн дополнительных курильщиков», — говорится в докладе.

Тем не менее, в 44 странах мира, в которых проживают 2,3 миллиарда человек, не принята ни одна из мер MPOWER. Табачная эпидемия ежегодно уносит жизни 8,7 миллиона человек, а употребление табака остаётся «одной из главных угроз общественному здоровью», отмечает ВОЗ.

«Наша работа даёт результаты, но слишком много жизней остаются в опасности. Курение по-прежнему является основной причиной предотвратимой смертности в мире… Табачная промышленность упорна как в противодействии законодательству о борьбе против табака, так и в нацеливании на подростков и детей с помощью электронных сигарет и других нагреваемых табачных изделий», — подчеркнул глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.